Die Eispiraten Crimmitschau haben sich von vier Spielern verabschiedet. Wie der Verein am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekanntgab, spielen Tyler Gron, Jasper Lindsten und Nick Walters in den Planungen für die kommende Saison in der DEL2 keine Rolle mehr. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Taylor Doherty seine Karriere beenden wird.