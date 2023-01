Matchwinner für die Dresdner war Center Tim Knobloch, der mit einem Doppelpack für die Entscheidung sorgte. Erst brachte er die Eislöwen in der 48. Minute in Führung, ehe er dann in der Overtime den Sack zumachte. Zwischenzeitlich hatte Appendino für Kaufbeuren den Ausgleich gemacht. Es ist der 15. Saisonsieg für die Eislöwen, die mit 61 Punkten derzeit auf einem starken dritten Platz stehen.