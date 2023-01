Die Dresdner Eislöwen haben in der 2. Eishockey-Bundesliga einen Auswärtserfolg gefeiert. Am Sonntag setzte sich der Tabellendritte beim Zehnten Eisbären Regensburg 2:1 durch.

Dresden gelang damit der dritte Sieg in Serie, die Oberpfälzer verloren zum vierten Mal in Folge. Am Freitag hatte es auch eine Pleite in Weißwasser gegeben. Vor 3.512 Zuschauern geriet Dresden durch Osterberg nach einer halben Stunde in Rückstand. 2:37 min später glich Porsberger aus. Ganze neun Sekunden war das letzte Drittel vorbei, da netzte Filin zum am Ende entscheidenden 2:1 ein.