Die Lausitzer Füchse sind beim ESV Kaufbeuren leer ausgegangen. Am Ende stand für die Ostsachsen ein 1:2 zu Buche. Die Füchse begannen gegen den Tabellenzweiten couragiert und hatten Pech, als Nijenhuis und Scheidl mit ihren Schüssen am Gehäuse scheiterten. Indes stellten die Gastgeber mit der Führung durch Hops (14.) den Spielverlauf auf den Kopf. Zu Beginn des Mitteldrittels hatte Weißwasser mehr Erfolg, denn Nijenhuis nutzte ein Powerplay zum Ausgleich (22.). Auch danach blieben die Füchse am Drücker, doch eine doppelte Unterzahl der Lausitzer bestrafte der ESV mit der erneuten Führung (39.), die den Endstand markierte.