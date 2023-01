Eishockey | DEL2 Weißwasser siegt mit Torlaune - Crimmitschau punktet - Dresden verliert

Hauptinhalt

39. Spieltag

Die Lausitzer Füchse haben sich am Freitag in Torlaune präseniert und das Kellerduell in Heilbronn gewonnen. Crimmitschau konnte erneut zumindest einen Zähler holen, während die Eislöwen diesmal leer ausgingen.