Die Partie begann für die Eislöwen alles andere als optimal. Bereits nach 31 Sekunden gingen die Gastgeber vor 6.382 Zuschauern durch Tufto in Führung. Im Anschluss entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der die Krefelder im Mittelabschnitt erneut durch Tufto (25.) auf 2:0 erhöhten. Dresden steckte jedoch nicht auf und kam durch Knackstedt (29.) zum verdienten Anschlusstreffer. Auch danach blieb es eine enge Partie. Nach 40 Minuten hatten beide Teams jeweils 21 Torschüsse auf ihrem Konto. Im letzten Drittel schlugen die Sachsen erneut zu. In Überzahl traf Andres (49.) zum umjubelten Ausgleich. Doch die Pinguine konterten erfolgreich: Erst sorgte Weiß (51.) für die erneute Führung, ehe der überragende Krefelder Tufto (60.) mit seinem dritten Treffer das Playoff-Aus der Dresdner besiegelte.