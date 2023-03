Was nach der herben 1:6-Klatsche im ersten Spiel noch illusorisch klang, ist jetzt Realität: Die Lausitzer Füchse stehen nach überragenden Auftritten im zweiten und dritten Duell gegen die Freiburger Wölfe in den Play-Offs der DEL2. Der Eishockey-Klub aus Weißwasser gewann am Sonntagabend (12.03.2023) in Freiburg mit 6:3 (1:1, 3:0, 2:2) und trifft im Viertelfinale auf die Kassel Huskies.