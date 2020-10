Die Eisbären Berlin haben ihre Teilnahme am "So geht sächsisch.-Cup" am Wochenende in Dresden kurzfristig abgesagt. Als Grund gab der DEL-Klub einen positiven Coronavirus-Befund "im Umfeld des Profi-Kaders" an. Ausrichter des Turniers sind die Dresdner Eislöwen, die auf Nachfrage des MDR kalt von der Nachricht überrascht wurden. Es wurde aber versichert, dass mit Hochdruck nach einem Ersatzteam gesucht wird. Das Turnier soll unbedingt stattfinden. Weitere Teilnehmer neben den Eislöwen sind momentan die Lausitzer Füchse und der Erstliga-Klub EHC Red Bull München.