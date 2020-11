Das für Freitag (27.11.2020) angesetzte Auswärtsspiel der Dresdner Eislöwen bei den Bietigheim Steelers muss verlegt werden. Im Team der Steelers gibt es mindestens einen positiven Corona-Befund. Daraufhin wurde die Mannschaft in häusliche Quarantäne geschickt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Neben den Bietigheim Steelers sind auch die Tölzer Löwen in Quarantäne geschickt worden. Das Auswärtsspiel der Löwen in Freiburg musste damit ebenfalls verlegt werden. Die Verantwortlichen der Dresdner Eislöwen haben daraufhin in enger Abstimmung mit der Liga und dem EHC Freiburg eine Einigung erzielt, das für den 20. Dezember angesetzte Spiel in Freiburg auf den 27. November vorzuverlegen. Spielbeginn ist 19:30 Uhr.