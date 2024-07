Die Eispiraten Crimmitschau haben sich einen erfahrenen Nationalspieler geangelt. Wie der Eishockey-Zweitligist am Sonntag (28. Juli 2024) mitteilte, wir der Lette Rihards Marenis in der kommenden Saison die Schlittschuhe im Sahnpark schnüren. Der 31-Jährige wechselt von den Nybro Vikings IF aus der schwedischen HockeyAllsvenskan nach Crimmitschau.