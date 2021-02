Zwei Tage nach dem starken 4:1-Sieg in Bad Tölz haben die Eislöwen in Landshut eine 5:8-Niederlage kassiert. Und nach der sah es nach 20 Minuten noch nicht aus. Das Team von Trainer Andreas Brockmann führte bereits nach 57 Sekunden durch Steven Rupprich. In einem wilden ersten Drittel ließen es die Sachsen insgesamt vier Mal krachen, lagen nach Treffern von Tom Knobloch und Louis Trattner (zwei Tore) mit 4:2 vorn. Im Mittelabschnitt nutzte Landshut ein Überzahlspiel für den Anschluss und schafften in der 31. Minute gar das 4:4. Die Entscheidung musste im Schlussabschnitt fallen. Und da hatten die Gastgeber mehr zuzusetzen und legten drei Tore nach. Dresden schaffte durch Nick Huard noch das 5:7, schwächte sich danach durch überhartes Spiel, als Thomas Supis eine zehn minütige Disziplinarstrafe nach einen Check sah. Arutrs Krumnisch machte in der 59. Minute dann alles klar.