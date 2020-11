"Ich habe vom Gesundheitsamt Görlitz die Bestätigung bekommen, dass ein Einsatz am Wochenende für unsere Spieler nicht möglich sein wird“, sagte Rohrbach. Diese Information gibt der Geschäftsführer an die DEL2 weiter. Diese wird mit hoher Sicherheit die Begegnungen der Füchse am Wochenende in Heilbronn und zuhause gegen Freiburg absagen. Zumal die Lausitzer die Mindestantrittsstärke der Spieler wohl nicht erfüllen können. Diese liegt bei 9 +1.