Nach dem 0:4 zuhause am Sonntag gegen den Tabellenneunten Tölzer Löwen kommen die Füchse zuletzt auf eine Bilanz von einem Sieg aus fünf Partien. Nur gegen das abgeschlagene Schlusslicht Selb gab es Punkte. Der Klub spricht davon, dass das "vorangegangene Krisenmanagement nicht die gewünschten Ergebnisse brachten". Geschäftsführer Dirk Rohrbach sagte. "Die sportliche Entwicklung unserer Füchse stagnierte in den vergangenen Wochen und war leider nicht zufriedenstellend. Wir möchten der Mannschaft einen neuen und motivierenden Impuls geben, der für die kommenden Spiele nötig ist. Es gilt nun, das komplette Potenzial unserer Mannschaft herauszuholen und so für eine Leistungssteigerung zu sorgen." Das Saisonziel heißt vorzeitiger Klassenerhalt, Rang zehn. Von dort ist der Klub sechs Punkte, bei zwei Partien weniger, entfernt.

Neuer Mann an der Bande wird der Finne Petteri Väkiparti. Der 44-Jährige kommt auf Empfehlung von Stephane Richer, dem sportlichen Leiter von Kooperationspartner Eisbären Berlin. Der gelernte Verteidiger spielte nur bis zum 24. Lebensjahr. Dann begann er seine Trainerkarriere als Assistenz bei den Jungadlern in Mannheim.

Dort begreute er 2010/2011 die U16 mit keinem Geringeren als NHL-Superstar Leon Draisaitl. 2020 wurde Draisaitl bester Scorer in der US-Profiliga und Deutschlands "Sportler des Jahres". Sechs Jahre war Väkiparti bei den DEL-Klubs Schwenningen und Wolfsburg. Zuletzt betreute er die deutsche U20-Nationalmannschaft bei der wegen Corona abgebrochenen WM in Edmonton (Kanada). Der sehr gut deutsche sprechende Väkiparti wird bereits am Mittwoch in Kaufbeuren die Lausitzer betreuen.