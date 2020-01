Die Gastgeber begannen druckvoll und gingen in der 5. Minute durch Jordan Knackstedt in Führung. Weißwasser zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und glich kurz darauf in Überzahl durch Mychal Monteith aus (7.). Im Anschluss wurden die Füchse immer stärker. Die Bemühungen belohnte Darcy Murphy mit der Gästeführung, der ebenfalls im Powerplay einnetzte (14.). Dresdens Petr Pohl hatte in der 17. Minute die Großchance zum Ausgleich, doch der Eislöwe scheiterte am glänzend reagierenden Goalie Mac Carruth.