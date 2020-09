Während sich die DEL2-Klubs bereits auf einen Punktspiel-Start Anfang November einstellen können, hängen die DEL-Vereine mit dem Beginn noch in der Luft. Was aber sicher ist, ist ein Eishockey-Schmeckerchen am kommenden Wochenende (3./3. Oktober) in der EnergieVerbund Arena. Im "So geht sächsisch.-Cup" werden sich die DEL2-Klubs Dresdner Eislöwen und die Lausitzer Füchse mit den Erstliga-Hochkarätern Eisbären Berlin und dem EHC Red Bull München messen. Der MDR ist vor Ort und überträgt drei Partien im Livestream und in der SpiO-App.