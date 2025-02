Der Dresdner Eishockey-Profi Dane Fox ist vom Schlittschuh eines Gegners am Kopf getroffen worden und hat sich dabei eine blutige Schnittwunde zugezogen. Anschließend musste der Spieler der Dresdner Eislöwen ins Krankenhaus. Der Kanadier sei aber ansprechbar und konnte auch selbst das Eis verlassen, wie sein Verein mitteilte.

"Was für ein Kämpfer! Foxy ist raus aus dem Krankenhaus", hieß es später in einem Post bei Facebook. Dazu stellte der Klub ein Foto von Fox mit einem großen Pflaster über dem linken Auge. Wegen des Vorfalls und der Blutspuren auf dem Eis wurde das zweite Drittel der Partie des Spitzenreiters der DEL2 gegen den EV Landshut am Dienstagabend früher beendet. Die 19 verbleibenden Sekunden wurden zu Beginn des dritten Drittels nachgeholt. Die Sachsen holten sich auch ohne ihren Topscorer den Sieg mit 3:2 nach Verlängerung.