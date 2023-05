Die Eislöwen hatten sich im Februar von ihrem Cheftrainer Andreas Brockmann getrennt, als die Playoffs in Gefahr waren. Am Ende scheiterten die Sachsen mit Co-Trainer Petteri Kilpivaara nur knapp am Einzug ins Halbfinale gegen die Krefeld Pinguins.



Neilson ist in der DEL 2 kein Unbekannter, stand bei den Lausitzer Füchsen zwischen 2018 und 2021 unter Vertrag. Dabei schaffte er in seiner ersten Saison den Sprung in die Playoffs. Zuvor war er mit den Nottingham Panthers mehrfach britischer Meister geworden. Dort stand er zuletzt wieder unter Vertrag.

Archivbild: Lausitzer-Füchse-Trainer Corey Neilson inmitten seiner Mannschaft Bildrechte: imago images/Hentschel