"So ganz war Ruppi ja nie weg. Umso glücklicher sind wir, dass wir für unseren Rekordspieler nun einen Posten gefunden haben, der die Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainerteam mit der Geschäftsstelle organisieren kann. Er weiß worauf es ankommt und wir sind stolz ihn weiter an unserer Seite zu haben", freut sich Geschäftsführer Maik Walsdorf über die Verpflichtung,

Vor einem Jahr hatte Rupprich wegen einer Schulterverletzung seine Karriere beenden müssen. Zuvor hatte er in sieben Jahren bei den Dresdnern insgesamt 361 Pflichtspiele absolviert – Rekord. Zudem bestritt der über 300 Spiele in der DEL. "Dresden ist für mich und meine Familie zur zweiten Heimat geworden. Zwei meiner Kinder spielen entweder selbst Eishockey hier oder gehen zum Eiskunstlauf. Wir fühlen uns hier sehr wohl und die Eislöwen sind mein Club", so Rupprich.