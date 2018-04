Die Dresdner Eislöwen trennen sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Franz Steer. Das gab der Eishockey-Zweitligist am Dienstag bekannt. Steer sei am Montagabend über die Entscheidung informiert worden, hieß es in einer Pressemitteilung des Klubs. Der bisherige Nachwuchs-Coach Jochen Molling übernimmt die Position des Cheftrainers. Weiterhin wurde der Vertrag mit dem Kanadier Harrison Reed verlängert.

Eislöwen-Präsident Peter Micksch sagte: "Natürlich können wir mit dem sportlichen Abschneiden in der abgelaufenen Spielzeit nicht zufrieden sein." Er kündigte an, den Verein für die Zukunft neu aufzustellen. In der Vergangenheit, so Micksch, sei nicht immer eine klare Richtung erkennbar gewesen. Der neue Coach Molling nahm die Herausforderung an: "Natürlich ist es eine große Verantwortung, aber besonders auch eine große Chance."