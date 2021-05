Die Dresdner Eislöwen werden die kommende DEL2-Spielzeit ohne Nick Huard, Alexander Dotzler und Roope Ranta betreiten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, spielen alle drei in den weiteren Planung keine Rolle mehr. Der Verein vollzieht damit seinen angekündigten Umbruch.

Besonders Huard hat in seiner Zeit in Dresdner durch starke Leistungen überzeugt. Der 30-jährige Kanadier trug das Eislöwen-Trikot für vier Spielzeiten und steuerte in 214 Spielen stattliche 241 Scorerpunte (140 Tore) bei. Damit rangiert Huard in der ewigen Scorerliste der Sachsen auf Rang drei. Sein größter Erfolg mit dem Verein war das Erreichen des Playoff-Halbfinales in der Saison 2018/2019.