Welychka hat schon einiges erlebt. In der Top-Nachwuchsliga Ontario Hockey League (OHL) trug er das Trikot der London Knights, mit denen er zwei Meisterschaften gewann. Nach drei Jahren an der Universität in Ottawa, folgten im Männerbereich Stationen bei den Manitoba Moose und den Rockford IceHogs in der American Hockey League (AHL), den Indy Fuel in der East Coast Hockey League (ECHL), in Dänemark bei Esbjerg und Rödovre sowie bei Presov in der Slowakei und schließlich Nottingham in Großbritannien.