Mit den Erfolgserlebnissen der letzten Hauptrunden-Spiele starten die Eispiraten Crimmitschau am Freitagabend (7. März) in den Abstiegskampf der DEL2. Die Westsachsen duellieren sich in der Best-of-Seven-Serie mit den Eisbären Regensburg. Weil sich die Eispiraten in einer starken Hauptrunden-Schlussphase als Tabellen-13. noch vor die Eisbären schieben konnten, haben die Sachsen im ersten Spiel am Freitag (7. März) und auch in einem möglichen siebten Spiel am 23. März Heimrecht.