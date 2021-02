Daniel Weiß macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und wechselt zum DEL-Klub Schwenninger Wild Wing. Den 30-jährigen Offensivmann zieht es nach seinem knapp dreimonatigen Gastspiel in Crimmitschau somit wieder in die DEL.

"Ich möchte mich für die großartige Zeit hier bedanken. Ich habe mich sehr wohlgefühlt und die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Am Ende war es eine Entscheidung für Schwenningen und nicht gegen Crimmitschau.", so Weiß. In Schwenningen habe er die Möglichkeit, mit seinem Bruder Alexander zusammenzuspielen, "dies könnte mit 30 Jahren auch meine letzte Chance sein“, so Weiß, der hofft, dass "ihm der Wechsel nicht übelgenommen wird".