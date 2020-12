Die Dresdner Eislöwen haben sich in der DEL2 mit einem Sieg gegen Schlusslicht EHC Bayreuth Tigers zurückgemeldet. Beim 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) am Sonntag blieben die Sachsen zudem erstmals in dieser Saison ohne Gegentor - und feierten damit ein Shutout



In der schnellen und aggressiv geführten Partie waren die Dresdner das effizientere Team: Jordan Knackstedt (20./46.) und Steve Hanusch (52.) nutzten Chancen der Eislöwen zum dritten Saisonsieg. Auch Bayreuth hatte Möglichkeiten, scheiterte aber an Dresdens Keeper Helenius. Bei der besten Bayreuther Chance nach einem Lattenknaller (42.) verhinderte der Videobeweis das mögliche 1:1.