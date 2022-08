Während auf dem Eis also alles nach Plan läuft, gibt es im Büro des Geschäftsführers Sorgenfalten. Die Energiekrise sorgt für erhöhte Kosten, die so im Etat nicht vorgesehen sind. Der Verein habe bereits erste Ansätze gefunden, Energie einzusparen. Allerdings ist das Stadion ein echter Energiefresser. Durch die offenen Seiten muss gerade an warmen Sommertagen mehr gekühlt werden, als in geschlossenen Hallen. "Deshalb werden wir Themen wie Modernisierung und erneuerbare Energie in die Gespräche mit einfließen lassen, um in der Zukunft vernünftigen Profisport darstellen zu können", so Geschäftsführer Jörg Buschmann. Wenn der Preisanstieg in naher Zukunft auf konstantem Niveau bleibt, könnte das das Budget mit einer mittleren sechsstelligen Summe belasten.

Das Kunsteisstadion im Sahnepark Crimmitschau hat keine geschlossenen Wände hinter den Tribünen. Bildrechte: IMAGO / photoarena/Eisenhuth