Nach der 14-tägigen Corona-Zwangspause haben die Lausitzer Füchse in Bad Nauheim am Freitag eine 2:4-Niederlage einstecken müssen. Nach einem torlosen ersten Drittel nahm die Partie allmählich Fahrt auf. In der 28. Minute sorgte Jonathon Martin in Überzahl für die überraschende Füchse-Führung, die Brad Ross kurz darauf auf 2:0 erhöhte (34.). Eine doppelte Unterzahl nutzten die Gastgeber zu Beginn des Schlussdrittels zum Anschlusstreffer durch Andreas Pauli (41.). Nur 33 Sekunden später markierte Cason Hohmann in Überzahl den Ausgleich für Bad Nauheim. Von dem Nackenschlag erholten sich die Lausitzer nicht mehr, denn die Gastgeber wurden immer spielfreudiger und besiegelten mit den Toren von Christopher Körner (50.) und Hohmann (60.) die Füchse-Pleite.

Die Dresdner Eislöwen müssen weiter auf den ersten Auswärtssieg warten. In Landshut spielte das Team von Trainer Rico Rossi auf Augenhöhe, musste sich am Ende aber mit 2:5 geschlagen geben. Dresden startete stark und ging durch Louis Trattner in der 2. Minute in Führung. Im Anschluss rettet Goalie Riku Helenius in einem offenen Schlagabtausch mehrfach. Jordan Knackstedt vergab die Chance zum 2:0, ehe im Gegenzug Henry Martens den Ausgleich markierte. Im Mitteldrittel brachte Sebastian Busch (28.) den EVL in Führung, doch Vladislav Filin traf zum 2:2 (30.). Allerdings markierte Felix Schütz die erneute Führung für Landshut (39.). im Schlussdrittel machten schließlich Maximilian Forster (50.) und Martens (55.) für die Gastgeber alles klar.



"Wir haben wieder ein gutes Spiel gemacht, uns dann aber zu viele Fehler geleistet. Ich weiß nicht, ob man die Strafe vor dem 2:3 zwingend geben muss und das fünfte Gegentor war Slapstick pur. Aber das ist der Unterschied. Wenn man in der Tabelle oben steht, dann fallen solche Dinger rein. Wir werden aber nicht aufstecken, weiter hart trainieren und wieder angreifen", sagte Eislöwen-Angreifer Christian Neuert.