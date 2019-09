"Wir freuen uns, dass Körni zurück in Crimmitschau ist. Er war in der vergangenen Saison sehr wichtig für das Team und ist ein Stürmer, der nicht nur offensiv Akzente setzt, sondern auch wichtige Defensivarbeit verrichtet. Die Jungs freuen sich genau so ihn wiederzusehen, denn er war schon im letzten Jahr sehr angesehen", sagt Cheftrainer Danny Naud zum Rückkehrer, der ebenfalls freudig in die Zukunft blickt: "Jetzt packen wir gemeinsam die nächsten Aufgaben an“, so Körner.