Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau verstärkt sich mit einem gestandenen DEL-Profi. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, wechselt Vinny Saponari in der kommenden Saison von den Augsburger Panthers nach Westsachsen.

Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer freut sich auf den deutsch-amerikanischen Mittelstürmer: "Ein weiterer wichtiger 'Baustein' für die neue Saison hat unterschrieben und wir liegen gut im Plan. Ich hoffe, wir können den Fans ein erfolgreiches Eishockey in der neuen Saison präsentieren und damit auch wieder mehr Zuschauer gewinnen."

Saponari spielt seit fünf Jahren in Deutschland, bestritt für die Krefeld Pinguins und Augsburg insgesamt 186 DEL-Partien, erzielte dabei 32 Tore. Für Crimmitschau entschied sich der 33-Jährige, weil "ich begeistert bin von dem, was hier aufgebaut werden soll". Er habe sehr gute Gespräche mit Trainer Jussi Tuores geführt. "Ich kenne auch die Atmosphäre und die Leidenschaft, die die Fans in der Stadt für das Team haben, und es reizt mich, wenn ich weiß, dass ich vor einem lauten und leidenschaftlichen Publikum spielen kann."