Ronny Bauer, Teammanager des ETC, begründete die Verpflichtung mit dem internen Konkurrenzkampf: "Wir haben uns entschlossen, einen weiteren Goalie zu verpflichten, da die Leistungen von Michael [Blitzer, Anm. der Redaktion]und Arnie [Mark Arnsperger, Anm. der Redaktion] leider nicht immer konstant genug waren. Beide sind junge Torhüter, haben Potenzial für die Nummer 1 und arbeiten jeden Tag hart daran, besser zu werden. Wir wissen, was in den beiden steckt und hoffen, dass es für sie ein Ansporn sein wird, hier nicht kampflos den Platz zu räumen. Wir als Team haben das klare Ziel die Playoffs zu schaffen und wissen allzu gut, wie schwer es sein wird, am Ende unter den Top acht in der DEL2 zu stehen."