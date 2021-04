Andryukhov war erst Mitte Januar zu den Westsachsen gewechselt und kam seitdem in 14 Spielen zum Einsatz. Er konnte zudem bereits in der Kontinental Hockey League (KHL) Erfahrungen sammeln und spielte dort für Amur Khabarovsk. In der zweiten russischen Liga (VHL) kommt er gar auf 291 Spiele für unterschiedliche Klubs. Bei der Universiade 2017 gewann er mit Russland die Goldmedaille. Auch die DEL2 kannte Andryukhov bereits vor seinem Engagement in Crimmitschau sehr gut. Er gehörte in der Saison 2018/19 zum Kader der Löwen Frankfurt, mit denen er die Hauptrunde gewinnen konnte. Im anschließenden Playoff-Viertelfinale sorgte er mit seinen Paraden für das Ausscheiden des ETC. Danach ging es in die Ukraine, wo er mit Donbass Meister wurde.