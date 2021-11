Verteidiger Kelly Summers von Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau ist am Freitag in der Unfallchirurgie des Altenburger Klinikums erfolgreich an der Schulter operiert worden. Der Kanadier hatte sich m Vorbereitungsspiel gegen die Selber Wölfe schwer verletzt und wird den Westsachsen nach diesem operativen Eingriff lange nicht zur Verfügung stehen können. Ob der 25-jährig in dieser Spielzeit überhaupt noch einmal auf das Eis zurückkehrt, ist ungewiss.