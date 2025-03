"In diesem Spiel war es am Ende Oleg Shilin", lobte Crimmitschaus Trainer Jussi Tuores nach dem entscheidenden 4:0-Sieg am Sonntag gegen Regensburg seinen Stammtorhüter: "Er war unglaublich. Er hat mehrfach klasse Paraden gebracht, als wir ihn wirklich gebraucht haben."