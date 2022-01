Schon in der regulären Spielzeit hatte er dem Spiel mit einem Treffer und zwei Vorlagen seinen Stempel aufgedrückt. Die anderen Eispiraten-Tore erzielten Schitzolds Center Patrick Pohl und Scott Timmins. Bad Nauheim war vor allem im Powerplay stark und konnte zwei der vier Überzahl-Situation nutzen. In dieser Statistik ging Crimmitschau leer aus.

Die Lausitzer Füchse mussten sich im Auswärtsspiel bei den Löwen Frankfurt am Sonntag knapp geschlagen geben. Für Trainer Petteri Väkiparta war das 4:6 (1:1, 1:1, 2:4) nach seinem erfolgreichen Debüt am Mittwoch (05.01.) die erste Pleite auf der Füchse-Bank. In den ersten beiden Dritteln sah es sogar noch gut aus für die Füchse. Die Partie war ziemlich ausgeglichen, beide Teams trafen jeweils zweimal und gingen mit einem Remis in die zweite Drittelpause.