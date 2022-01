Die Eispiraten Crimmitschau haben sich im Nachholspiel des 17. Spieltags deutlich gegen die Lausitzer Füchse durchgesetzt und Tabellenplatz fünf zurückerobert. Beim 5:2-(2:0, 2:0, 1:2)-Erfolg sahen die Fans ein Sachsen-Duell, was in den ersten zwei Dritteln völlig einseitig war. Crimmitschau hatte die Partie im Griff, war in allen wichtigen Statistiken vorn und lag auch beim Spielstand deutlich mit 4:0 vorn.