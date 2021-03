Die Dresdner Eislöwen haben es am Sonntag gegen die Bietigheim Steelers verpasst, eine Siegesserie in der DEL2 zu starten. Nach dem Erfolg in Ravensburg am Freitag kassierte die Mannschaft von Andreas Brockmann am 47. Spieltag eine 2:6-Klatsche gegen das Spitzenteam aus Bietigheim. Brockmann sagte: "Ich denke, wir haben gar nicht so schlecht angefangen, schießen aber das erste Tor nicht. Stattdessen geraten wir in Rückstand. Im zweiten Drittel zeigen wir große Moral und sind am Drücker, kassieren aber in Unterzahl den nächsten Treffer und dann ist es schwer." Durch die Niederlage gegen Bietigheim rutschen die Eislöwen auf den vorletzten Tabellenplatz. Nur noch Bayreuth steht hinter den Elbestädtern.