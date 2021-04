Nachdem die Eispiraten im ersten Drittel gut mithalten konnten, fingen sie sich im zweiten Abschnitt einen Doppelschlag der Steelers ein. Zientek und Strech netzten innerhalb von 30 Sekunden (29.) zur 2:0-Führung ein und machten den Eispiraten das Leben damit deutlich schwerer. Der Schock hielt zwar nicht lange und Lukas Vantuch konnte in der 36. Minute den Anschluss erzielen, aber kurz vor der zweiten Drittelpause erhöhten die Gastgeber durch Schoofs auf 3:1. Im Abschnitt war die Luft bei den Eispiraten dann raus und die Sachsen fingen sich sogar noch den Treffer zum 4:1-Endstand in Minute 50 ein.

Die Füchse konnten zunächst gut mithalten, kassierten aber in doppelter Unterzahl den ersten Gegentreffer (15.) und hatten Glück nicht noch weiter in Rückstand zu geraten. Kurz nach Beginn des zweiten Viertel netzte Jonathon Martin zum 1:1-Ausgleich ein. Aber schon wenig später machten die Ravensburger ernst und konnte sich in Minute 32 und 35 auf 3:1 absetzen. Auch das 4:1 der Towers in Minute 43 ließ dann leider nicht lange auf sich warten. Andrew Clark traf zehn Minuten vor Schluss zwar noch einmal für Weißwasser, konnte aber an der Niederlage nichts mehr ändern.