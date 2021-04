Bei Weißwasser lief im ersten Drittel wenig in der Defense zusammen. Goalie Eric Steffen konnte einem beinahe Leid tun und musste bereits nach drei Minuten das erste Gegentor hinnehmen. Es folgten zwei weitere (15. und 20.) und so ging es für die Füchse mit einem Drei-Tore-Rückstand in die erste Pause. Auch im zweiten Abschnitt ging es sehr unglücklich weiter für die Gastgeber. Kaufbeuren erhöhte schnell auf 4:0 und Jonathon Martin ging nach einem zu harten Check für zehn Minuten vom Eis.

Bennet Rossmy erzielte nach 37 Minuten den ersten Lausitzer Treffer, aber die Füchse taten sich schwer gegen agile Kaufbeurer - viele eigene Fehler und Strafen taten ihr Übriges. Es folgten zwei weitere ESV-Teffer, ehe die Sachsen ihrerseits mit drei Buden antworten konnten und ein Hauch von Hoffnung auf ein Comeback durch die Halle wehte. Dieser verwehte aber kurz darauf durch zwei schnelle Gäste Treffer wieder. Am Ende müssen sich die Füchse in einem äußerst torreichen Spiel mit 5:9 (0:3, 1:1, 4:5) geschlagen geben.

Die Sachsen machten ihre Sache sehr ordentlich im ersten Drittel sehr ordentlich und hatten den Freiburgern einiges entgegenzusetzen. Es haperte in der Folge vor allem an der Chancenverwertung, sodass die erste echte Chance Breisgauer im zweiten Abschnitt reichte, um bis in die Schlussphase in Führung zu bleiben. Der Puk wollte bei den Piraten einfach nicht über die Linie und letztlich nutzten die Gastgeber im letzten Abschnitt eine Poweplay-Phase, um drei Minuten vor dem Ende den 2:0-Siegtreffer zu erzielen und Niederlage der Crimmitschauer zu besiegeln.