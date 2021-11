Licht am Ende des Tunnels für die Eispiraten Crimmitschau. Nachdem sich mehrere Personen, darunter Spieler und Betreuer vorletzte Woche mit dem Coronavirus infiziert hatten, musste das komplette Team eine Spielpause einlegen und in Quarantäne. Nun kehrt wieder Leben beim DEL2-Club ein. Wie der Verein am Mittwoch (24. November) mitteilte, kehren von Tag zu Tag Spieler zurück auf das Eis.