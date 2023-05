Die Eispiraten Crimmitschau haben den erfahrenen Angreifer Colin Smith verpflichtet. Der 29-jährige Deutsch-Kanadier bringt die Erfahrung aus zahlreichen Top-Ligen in Nordamerika und Europa mit und kehrt ein Jahr nach seinem eigentlichen Karriereende auf die Eishockey-Bühne zurück. Das teilte der DEL2-Klub am Sonntag (28.05.2023) in einer Pressemitteilung mit.

Der in Edmonton geborene Deutsch-Kanadier gilt als schneller und technisch starker Spielmacher. Nach 347 Spielen, 64 Toren und 144 Vorlagen in der AHL wagte der 1,78 Meter große Rechtsschütze 2018 schließlich den Schritt nach Europa, genauer gesagt in die DEL. Für die Eisbären Berlin, den ERC Ingolstadt und die Kölner Haie sorgte er in insgesamt 110 Spielen im deutschen Eishockey-Oberhaus für acht Tore und 31 Vorlagen. Nach Zwischenstopps bei Väsbi IK und Södertälje SK in der schwedischen HockeyAllsvenskan, den Black Wings Linz in der ICEHL und beim EHC Olten in der Schweiz, sollte Smith in der vergangenen Spielzeit ursprünglich wieder in der DEL für die Iserlohn Roosters auflaufen.