Reichel begründet seinen Wechsel in die niedrigere Liga mit den sportlichen Zielen des Clubs und dessen Bemühungen um ihn. "Da hat einfach alles gepasst", so Reichel. Eispiraten Teammanager Ronny Bauer setzt vor allem auf die Perspektive seines Neuzugangs: "Er ist ein junger Mann, welcher viel Potenzial hat und wir hoffen, dass er sich bei uns dementsprechend weiter entwickeln kann und wird." Crimmitschau hofft, dass Reichel die Lücke, die durch den Abgang von Rekordmann "Blacky" Pohl entstanden ist, füllen kann.

Der Name Reichel dürfte den meisten Eishockey-Fans bestens bekannt sein, und das hat einen guten Grund: Der Eispiraten-Neuzugang stammt aus einer absoluten Eishockey-Familie. Sein Vater Martin war DEL- und Nationalspieler, sein Onkel Robert stand in mehr als 830 NHL-Partien auf dem Eis. Zudem läuft sein Bruder Lukas aktuell für die Chicago Blackhawks in der NHL auf und sein Cousin Kristian schnürt die Schlittschuhe für den AHL-Club Manitoba Moose.