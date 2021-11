Die Eispiraten Crimmitschau müssen mehrere Corona-Fälle verkraften. Wie der Verein am Freitag (12.11.) mitteilte, sind mehrere PCR-Tests positiv ausgefallen. Betroffen seien Spieler und Mitarbeiter aus dem Trainer- und Betreuerstab. Bei einigen würden sich auch Symptome zeigen. Ob die betroffenen Personen geimpft sind, ist unklar.

Wie der Verein weiter mitteilte, befindet sich das komplette Team in häuslicher Isolation. Wie es weiter geht, werden die kommenden Tage zeigen. Aktuell sei man im Austausch mit dem örtlichen Gesundheitsamt. Noch völlig unklar ist die Frage, ob das Heimspiel am Dienstag (16.11.) gegen Ravensburg ausgetragen werden kann. Eine Entscheidung darüber soll voraussichtlich am Montag getroffen werden.