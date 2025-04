Der Eishockey-Standort Crimmitschau bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit erhalten. Nachdem der DEL2-Club am vergangenen Samstag gemeinsam mit der Stadt eine Crowdfunding-Aktion gestartet hatte, ist die Finanzierung der nötigen Umbauarbeiten am Sahnpark gesichert.

Bereits am Dienstag (22. April) informierten die Eispiraten über den aktuellen Zwischenstand. Nach gut 72 Stunden waren etwas mehr als 105.000 Euro an Spenden eingegangen. Einen Tag später konnte das ausgebenene Spendenziel von 120.000 Euro weit übertroffen werden: Am Mittwochmittag (23. April, Stand 12:30 Uhr) waren bereits 130.000 Euro auf das Spendenkonto geflossen.