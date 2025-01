In der DEL2 sind ab der kommenden Saison Neuerungen in den Spielstätten verpflichtend, um die Lizenz zu erhalten. Dazu gehören auch so genannte Flexbanden, die beim Aufprall von Eishockeyspielern nachgeben und so das Verletzungsrisiko verringern sollen. Die Kosten für die Nachrüstungen belaufen sich auf mehrere hunderttausend Euro.