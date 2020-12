Die Eispiraten Crimmitschau haben den dritten Sieg in Folge gefeiert. Im Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim setzten sich die Westsachsen am Sonntagabned überraschend deutlich mit 5:1 durch. Petr Pohl hatte Crimmitschau in der 2. Minute in Führung gebracht, die Bad Nauheims Andreas Pauli nach zehn Minuten ausgleichen konnte. Dank des Treffers von Mathieu Lemay (20.) gingen die Eispiraten dennoch mit einem 2:1 in die erste Pause. Zu Beginn des Mittelabschnitts erhöhte erneut Pohl auf 3:1 (22.). Zwar drückten die Gäste auf den erneuten Anschluss, doch Goalie Michael Bitzer glänzte mit starken Paraden. Den klaren Sieg machten schließlich im Schlussdrittel Travis Ewanyk (56.) und Timo Gams (58.) perfekt.