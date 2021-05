Eishockey | DEL2 Eispiraten Crimmitschau verlängern mit Verteidiger-Duo

Die Eispiraten Crimmitschau basteln weiter am Kader für die kommende Saison in der DEL2. Am Mittwochabend gaben die Sachsen die Vertragsverlängerungen mit zwei routinierten Verteidigern bekannt.