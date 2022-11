Beim 1:7 im Derby in Dresden am Freitag erwischte es Angreifer Henri Kanninen heftig: Der Finne erlitt nach einem Schlagschuss von Filip Reisnecker eine schwere Unterleibsverletzung. Der 28-Jährige wurde bereits am Samstag operiert und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Ebenfalls operiert werden muss Stürmer Tomas Kanya: Der Deutsch-Ungar, der erst am Freitag nach langer Verletzungspause sein Comeback gefeiert hatte, zog sich im Heimspiel am Sonntag gegen die Lausitzer Füche (2:4) einen Syndesmosebandriss zu und wird den Westsachsen rund drei Monate nicht zu Verfügung stehen. Mindestens zwei Monate müssen die Eispiraten auf Scott Feser verzichten müssen. Der Deutsch-Kanadier wird in Halle an der Hand operiert. Er war im vorletzten Heimspiel gegen Kassel (2:3 n.V.) unglücklich mit einem Tor zusammen gestoßen und wurde seitdem mehrmals untersucht.