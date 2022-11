In 16 Partien traf er ein Mal. Sollten die Formalitäten geklärt sein, kann er schon am Freitag im Auswärtsspiel in Freiburg für die Eispiraten auflaufen. "Wir sind froh, auf die Schnelle einen passenden Spieler gefunden zu haben, der Markt ist recht leer", so Crimmitschaues Trainer Marian Bazany. Sein Team leidet derzeit unter massiven Personalproblemen. Zudem kassierten die Westsachsen zuletzt sechs Niederlagen in Serie.