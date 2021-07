Die Eispiraten Crimmitschau haben Luka Gracnar verpflichtet und können somit einen echten Hochkaräter für das Tor präsentieren. Wie die Westsachsen am Montag mitteilten, kommt der 27-jährige slowenische Nationaltorhüter vom EHC Linz aus der ICEHL nach Crimmitschau. Dort soll er gemeinsam mit Christian Schneider das Torhüter-Duo für die Saison 2021/22 bilden. Gračnar nimmt bei den Eispiraten die vierte Kontingentstelle ein.

Mit der Erfahrung aus genau 266 Spielen in Österreichs Eliteliga soll Gracnar, der als slowenischer Nationaltorhüter auch schon an mehreren Weltmeisterschaften teilgenommen hat, nun zum Leistungsträger im Eispiraten-Trikot avancieren und dem Team noch mehr Stabilität verleihen.

"Mit ihm bekommen wir einen erfahrenen Torwart, der seine Qualitäten in der Vergangenheit in verschiedenen europäischen Ligen und vor allem in Österreich unter Beweis gestellt hat. Er verfügt über internationale Erfahrung durch seinen Einsatz für die slowenische Nationalmannschaft. Er ist im besten Torhüteralter und seine Einstellung und sein Charakter werden uns jedes Spiel eine Chance geben zu gewinnen", sagte Chrftrainer Marian Bazany.