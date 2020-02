Bei den Eispiraten soll der 23-jährige Kolupaylo, der beim DEL-Klub in Bremerhaven um eine Vertragsauflösung bat, helfen, den Klassenerhalt zu sichern. Er ist den Crimmitschauern bereits bekannt: In der vergangenen Saison bestritt er bei den Eispiraten drei Partien per Förderlizenz. Dabei gab er zwei Assists. Die Fischtown Pinguins sind Kooperationspartner der Eispiraten, die mit 56 Punkten auf dem letzten Rang stehen. Nach der Niederlage am Freitagabend gegen die Bietigheim Steelers tritt Crimmitschau am Sonntag erneut bei Bietigheim an. Die vier Mannschaften mit den wenigsten Punkten müssen im März in die Playdowns.