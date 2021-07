Der 21-Jährige Kreutzer wechselt von den Sherbrooke Phoenix, einem Kooperationspartner der Fischtown Pinguins (Bremerhaven), aus der Quebec Major Junior Hockey League auf Leihbasis nach Westsachsen. In den vergangenen vier Jahren absolvierte er 215 Partien in der Juniorenliga Kanadas, erzielte sieben Tore und bereitete weitere 78 vor.

Der 1,83 Meter große Abwehrspieler soll in Bremerhaven zunächst noch die Vorbereitung absolvieren und erste Einsätze in der Champions Hockey League erhalten. Danach stößt Kreutzer zum Kader der Eispiraten, wie der Verein am Freitag (23. Juli) mittelte.